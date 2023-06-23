Удар по Чонгарським мостам та загроза теракту Росії на ЗАЕС: новини за 22 червня

Вночі 22 червня було завдано ударів по Чонгарським мостам, які з'єднують Херсонську область і Крим. А також російські окупанти можуть роздумувати над вчиненням терористичного акту з викидом радіації на Запорізькій АЕС.

Детальніше про те, що сталося у четвер, 22 червня, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Росія готує теракт з викидом радіації на ЗАЕС

Російські окупанти можуть роздумувати над вчиненням терористичного акту з викидом радіації на Запорізькій АЕС.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вчора пройшла доповідь української розвідки та Служби безпеки України.

"Розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції - терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього", - сказав президент.

Він підкреслив, що радіація не знає державних кордонів і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру.

Зеленський зауважив, що Україна передає всю наявну інформацію союзникам - країнам Європи, Америки, Африки, а також Китаю, Бразилії, Індії, арабському світу.

Зеленський наголосив, що абсолютно всі мають це знати. Зокрема, й міжнародні організації.

Удари по Чонгарським мостам в окупований Крим

Зранку 22 червня у районі населеного пункту Чонгар на межі Херсонської області та Криму пролунали вибухи. Окупанти заявили про обстріл автомобільних мостів через Сиваш. Пропагандисти пишуть, що удар завдали нібито далекобійними ракетами Storm Shadow.

Пізніше у мережі з'явилися відео, які підтверджують, що мости були пошкоджені. На опублікованих кадрах помітно, що пошкоджене не лише дорожнє покриття, але й конструкції мостів.

Варто зазначити, що ці мости важливі для окупантів, ними армія РФ постачає техніку та боєприпаси на лінію фронту на півдні України.

Про наслідки удару та як це може вплинути на ситуацію на фронті, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Естонія надає Україні новий пакет військової допомоги

Естонія виділяє для України новий пакет військової допомоги.

У Естонії зазначають, що у співпраці з Ірландією передадуть українській армії військовий госпіталь. Також до пакета допомоги ввійшли:

медичне обладнання;

обладнання для розмінування;

обладнання для боротьби з дронами.

Міноборони Естонії наголошує, що буде і надалі підтримувати Україну у боротьбу з російською агресією.

ООН внесла російську армію до "ганебного списку" за вбивства дітей в Україні, - Reuters

ООН вважає Росію винною у вбивстві 136 українських дітей у 2022 році. Тому Збройні сили РФ внесли до "ганебного списку".

Інформація про внесення Росії до "ганебного списку" міститься в доповіді Ради безпеки ООН.

У документі також зазначається, що російські солдати покалічили 518 дітей та здійснили 480 атак на школи та лікарні.

При цьому, згідно з інформацією доповіді, окупанти використовували 91 дитину як живий щит.

Єврокомісія оприлюднила усну оцінку прогресу України для вступу до ЄС

Ще до офіційної комунікації європейські ЗМІ ознайомились зі змістом звіту. Як пише Euractiv, на даний момент Україна виконала дві із семи рекомендацій. Йдеться про пункти, пов'язані із судовою реформою та законом про медіа.

Щодо решти п'яти рекомендацій, то згідно з усною оцінкою, необхідних заходів досі не вжито. У тому числі щодо посилення боротьби з відмиванням грошей та реформи правоохоронних органів.

Тим часом відзначаються позитивні сигнали в антикорупційній сфері. Єврокомісія вітає зрушення у резонансних корупційних справах і надалі заохочуватиме зусилля України у накопиченні успішних кейсів "на високому рівні".

Крім того, Україні пропонується реалізувати рекомендації Венеціанської комісії у законі про олігархів, про національні меншини, а також запустити процедуру відбору до Конституційного суду.

"Акцент робиться на позитиві. Ми маємо пам'ятати, що це неофіційне проміжне оновлення, яке має допомогти Україні активізувати свої зусилля у потрібних та необхідних місцях", - заявив виданню знайомий зі звітом чиновник із ЄС.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що усна оцінка від Єврокомісії свідчить, що Україна досягла гарного результату на шляху до Євросоюзу. Але наша країна має виконати ще кілька кроків.

Про усну оцінку та про те, чи вплине вона на вступ до ЄС, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Вибух у багатоповерхівці Києва

Вранці 22 червня в одній із багатоповерхівок Києва у Дніпровському районі стався вибух газу.

Внаслідок трагедії загинуло троє людей, постраждало дев'ятеро осіб (із них трьох госпіталізовано) і врятовано 20 жителів.

Рятувальники повідомили, що в будинку зняли зруйновані панелі перекриття, а також проводять демонтаж елементів будівельних конструкцій і розбір завалів.

Детальніше про трагедію та її наслідки читайте в матеріалі РБК-Україна.

ЄС виділив для України 1,5 млрд євро макрофіну

Європейський союз перерахував Україні ще один пакет макрофінансової допомоги. Мова йде про 1,5 млрд євро.

"Сьогодні ми виплачуємо ще 1,5 мільярда євро для України макрофінансової допомоги. Ми допомагаємо зберегти послуги та інфраструктуру України на плаву в її сміливій боротьбі за свободу", - зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона додала, що ЄС продовжить підтримувати Україну фінансово щонайменше до 2027 року.