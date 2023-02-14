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Удар був цілеспрямованим. З'явилося відео загибелі американського волонтера в Бахмуті

Фото: з'явилось відео загибелі американського волонтера в Бахмуті (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Російський удар, шо призвів до загибелі американського волонтера Піта Ріда, швидше за все був навмисним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Нагадаємо, 2 лютого, американський волонтер Піт Рід, який допомагав мирним громадянам на Донбасі, загинув у Бахмуті.

Також ми писали, що 17 січня в Україні загинув канадський доброволець Григорій Цехмістренко. Він воював із початку вторгнення РФ.

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