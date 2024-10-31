Удар по будинку у Харкові: під завалами шукають людей, нові кадри наслідків

Внаслідок авіаудару у Харкові був зруйнований підʼїзд багатоповерхівки. Загинула дитина, щонайменше 35 осіб отримали поранення.

"Розбір завалів ще триває. Ймовірно, під руїнами ще можуть бути люди", - зазначив Клименко.

За його словами, поліцейські отримали повідомлення про 15-річного хлопця, який не виходить на звʼязок. Для пошуку залучені всі необхідні підрозділи.

На місці влучання розгорнутий пункт надання допомоги та прийом заяв до поліції. З постраждалими працюють психологи.