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Удар по будинку у Харкові: під завалами шукають людей, нові кадри наслідків

Фото: у Харкові розбирають завали на місці влучання бомби (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни ввечері 30 жовтня вдарили керованою авіабомбою по багатоповерхівці у Харкові. Під завалами продовжують шукати людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка у Telegram.

Внаслідок авіаудару у Харкові був зруйнований підʼїзд багатоповерхівки. Загинула дитина, щонайменше 35 осіб отримали поранення.

"Розбір завалів ще триває. Ймовірно, під руїнами ще можуть бути люди", - зазначив Клименко.

За його словами, поліцейські отримали повідомлення про 15-річного хлопця, який не виходить на звʼязок. Для пошуку залучені всі необхідні підрозділи. 

На місці влучання розгорнутий пункт надання допомоги та прийом заяв до поліції. З постраждалими працюють психологи.

 

Удар по Харкові

Пізно ввечері 30 жовтня окупанти вдарили керованою авіаційною бомбою по багатоповерхівці у Харкові. За попередньою інформацією, росіяни використали ФАБ-500.

Внаслідок атаки у будинку зруйнований під'їзд, була загроза обвалу будинку.

За останніми даними, через російський удар постраждали 35 осіб (з них дитина 11 років). Загинув 12-річний хлопчик.

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