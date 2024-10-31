Удар по будинку у Харкові: під завалами шукають людей, нові кадри наслідків

Росіяни ввечері 30 жовтня вдарили керованою авіабомбою по багатоповерхівці у Харкові. Під завалами продовжують шукати людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка у Telegram.
Внаслідок авіаудару у Харкові був зруйнований підʼїзд багатоповерхівки. Загинула дитина, щонайменше 35 осіб отримали поранення.
"Розбір завалів ще триває. Ймовірно, під руїнами ще можуть бути люди", - зазначив Клименко.
За його словами, поліцейські отримали повідомлення про 15-річного хлопця, який не виходить на звʼязок. Для пошуку залучені всі необхідні підрозділи.
На місці влучання розгорнутий пункт надання допомоги та прийом заяв до поліції. З постраждалими працюють психологи.
Пізно ввечері 30 жовтня окупанти вдарили керованою авіаційною бомбою по багатоповерхівці у Харкові. За попередньою інформацією, росіяни використали ФАБ-500.
Внаслідок атаки у будинку зруйнований під'їзд, була загроза обвалу будинку.
За останніми даними, через російський удар постраждали 35 осіб (з них дитина 11 років). Загинув 12-річний хлопчик.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.