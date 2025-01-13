Удар БПЛА по Запоріжжю: з'явилося відео наслідків атаки

В ОВА ввечері у неділю оприлюднили відео про наслідки дронової атаки військ РФ на Запоріжжя.

На кадрах можна побачити значні руйнування будинку, зокрема в районі першого поверху двоповерхової будівлі. Також на місці ворожого удару працюють співробітники екстрених служб, ведуться роботи з ліквідації наслідків обстрілу.

Як уточнив глава ОВА Іван Федоров, у Запоріжжі кількість постраждалих через дронову атаку зросла до двох людей.

Чиновник розповів, у своєму Telegram, що у них - вибухові травми та поранення кінцівок. Травмованим надається медична допомога.

Керівник ОВА також поінформував, що стан чоловіка і жінки лікарі оцінюють як середньої важкості.

Наслідки удару БПЛА по Запоріжжю 12 січня (фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

"Шахедний" удар по Запоріжжю

Як повідомлялося раніше, 12 січня близько восьмої вечора російські окупанти завдали удару безпілотником по місту Запоріжжя.

Спочатку було відомо, що в результаті ворожого обстрілу постраждала одна людина.

В ОВА також розповіли, що через атаку БПЛА у Запоріжжі сталася пожежа в приватній оселі.