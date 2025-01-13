Удар БПЛА по Запоріжжю: з'явилося відео наслідків атаки
У Запоріжжі в результаті російського дронового удару, завданого ворогом 12 січня ввечері, є руйнування та постраждалі. З'явилися кадри про наслідки атаки із застосуванням безпілотника на місто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Запорізької обласної військової адміністрації.
В ОВА ввечері у неділю оприлюднили відео про наслідки дронової атаки військ РФ на Запоріжжя.
На кадрах можна побачити значні руйнування будинку, зокрема в районі першого поверху двоповерхової будівлі. Також на місці ворожого удару працюють співробітники екстрених служб, ведуться роботи з ліквідації наслідків обстрілу.
Як уточнив глава ОВА Іван Федоров, у Запоріжжі кількість постраждалих через дронову атаку зросла до двох людей.
Чиновник розповів, у своєму Telegram, що у них - вибухові травми та поранення кінцівок. Травмованим надається медична допомога.
Керівник ОВА також поінформував, що стан чоловіка і жінки лікарі оцінюють як середньої важкості.
Наслідки удару БПЛА по Запоріжжю 12 січня (фото: t.me/ivan_fedorov_zp)
"Шахедний" удар по Запоріжжю
Як повідомлялося раніше, 12 січня близько восьмої вечора російські окупанти завдали удару безпілотником по місту Запоріжжя.
Спочатку було відомо, що в результаті ворожого обстрілу постраждала одна людина.
В ОВА також розповіли, що через атаку БПЛА у Запоріжжі сталася пожежа в приватній оселі.
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