Удар балістикою по Полтаві з десятками жертв: всі подробиці трагедії

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Головне про ракетний удар по Полтаві

Після 9 ранку 3 вересня в Полтаві пролунало кілька вибухів. За кілька хвилин до цього в регіоні була оголошена повітряна тривога, Повітряні сили попереджали про рух ракети в напрямку Полтави.

Перші деталі трагедії з'явилися через кілька годин.

За інформацією Міноборони, російські війська атакували місто двома балістичними ракетами. Часовий проміжок між тривогою і прильотом ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища.

Фото: рятувальна операція після ракетного удару в Полтаві (poltava.to)

Влучання було по території навчального закладу і сусідньої лікарні, також часткових руйнувань зазнала одна з будівель Інституту звʼязку. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Очільник МВС Ігор Клименко зазначив, що поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скління, пошкоджено фасади.

У Полтаві розгорнуто Оперативний штаб, відбулося оперативне засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС. Попередньо відомо, що ушкоджень зазнало понад 10 житлових будинків.

Дані про жертви та постраждалих

Станом на 14:20 було відомо про 41 загиблого та 180 поранених внаслідок атаки. Такі дані озвучив голова держави та додав, що багато людей опинилися під завалами.

Міноборони оприлюднило інформацію, що Завдяки злагодженій роботі рятувальників та медиків вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблоковано з-під завалів. Рятувальні роботи продовжуються.

Фото: у Полтаві створено оперативний штаб для ліквідації наслідків атаки (poltava.to)

Відкрито кримінальне провадження

За даними джерел РБК-Україна, Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження щодо ракетного удару по навчальному центру у Полтаві.

Проте за якою саме статтею порушено справу наразі не повідомляється.

Потреба у донорах крові

Полтавська станція переливання крові оголосила про потребу у донації всіх груп крові після ворожого удару. Водночас місцевих мешканців просять не створювати черг на станції, адже прийшло вже понад 70 охочих здати кров. Наголошується, що з урахуванням терміну зберігання кров краще здавати поступово.

Донором може стати кожен охочий здоровий громадянин віком 18-60 років, з масою тіла понад 50 кг. При собі потрібно мати паспорт та ідентифікаційний номер.

Кров приймають за адресою: (Полтава, вул. Шевченка, 23 (одноповерхова будівля, вхід зі сторони вул. Героїв-чорнобильців), з 8:00 до 14:00.

Начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін також зазначив, що стати донором можна у будь-який день.

"Багато полтавців здають кров, щоб допомогти пораненим. Станом на зараз для проведення переливання компонентів крові є все необхідне. Стати донором можна у будь-який день впродовж тижня", - повідомив керівник ОВА.

Реакція влади

Президент України Володимир Зеленський після удару по Полтаві доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося.

"Залучені всі необхідні служби до рятувальної операції. Я вдячний кожному й кожній, хто з перших хвилин після влучання допомагає людям, рятує життя. Обов’язково російська наволоч відповість за цей удар. І ми знову й знову кажемо всім у світі, хто має силу, щоб зупинити цей терор: системи ППО та ракети до них потрібні в Україні, а не десь на складі", - заявив він.

У своєму зверненні глава держави вкотре підкреслив, що Україні потрібен дозвіл від партнерів на завдання далекобійних ударів західною зброєю по РФ, що зможе захистити від російського терору. Він підкреслив, це треба "зараз, а не колись потім".

"Кожен день зволікання - це, на жаль, загибель людей. Вічна пам’ять усім, чиї життя забрані Росією!" - додав Зеленський.

Керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін оголосив триденну жалобу у регіоні (4-6 вересня) на тлі смертоносної російської атаки.

У Міністерстві оборони України висловили співчуття родинам загиблих. "Ця трагедія - чергове свідчення підступності ворога, який не зупиняється перед жодними злочинами, намагаючись залякати українців", - зазначається у повідомленні відомства.

При підготовці матеріалу використовувалися: дописи у Telegram очільника Полтавської ОВА Філіпа Проніна, Міноборони, очільника МВС Ігоря Клименка, публікації видання "Полтавщина", "Суспільне. Полтава", звернення президента України Володимира Зеленського.