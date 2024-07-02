Удар по багатоповерхівці у Дніпрі. Рятувальники виявили тіло ще однієї жертви

"Вночі (2 липня, - ред.) у дніпровському будинку, який ворог понівечив у п'ятницю (28 червня, - ред.), рятувальники виявили тіло жінки. Таким чином, вже відомо про двох людей, які загинули того трагічного вечора", - заявив Лисак.

Голова ОВА відзначив, що на місці подій продовжуються роботи. Наразі розібрано близько 70% конструкцій.

Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі

28 червня, під час обстрілу Дніпра, ворог поцілив по житловій багатоповерхівці. Згідно з даними рятувальників, в одному із під'їздів будинку зруйновано квартири з 8 по 11 поверх.

Наразі відомо про:

2 загиблих;

12 постраждалих осіб, серед яких є дитина.

Президент Володимир Зеленський після удару Росії по Дніпру заявив про підготовку нових рішень для захисту громадян від російського терору та обстрілів.