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Удар по багатоповерхівці у Дніпрі. Рятувальники виявили тіло ще однієї жертви

Фото: ртувальники виявили тіло ще однієї жертви удару по багатоповерхівці у Дніпрі (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Сергій Пишкін

У Дніпрі рятувальники виявили тіло жінки під завалами багатоповерхівки, яку ворог обстріляв 28 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака.

"Вночі (2 липня, - ред.) у дніпровському будинку, який ворог понівечив у п'ятницю (28 червня, - ред.), рятувальники виявили тіло жінки. Таким чином, вже відомо про двох людей, які загинули того трагічного вечора", - заявив Лисак. 

Голова ОВА відзначив, що на місці подій продовжуються роботи. Наразі розібрано близько 70% конструкцій

Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі 

28 червня, під час обстрілу Дніпра, ворог поцілив по житловій багатоповерхівці. Згідно з даними рятувальників, в одному із під'їздів будинку зруйновано квартири з 8 по 11 поверх.

Наразі відомо про: 

  • 2 загиблих; 
  • 12 постраждалих осіб, серед яких є дитина. 

Президент Володимир Зеленський після удару Росії по Дніпру заявив про підготовку нових рішень для захисту громадян від російського терору та обстрілів. 

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