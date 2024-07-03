Удар по багатоповерхівці у Дніпрі. Під завалами виявили тіло ще однієї людини

За словами Філатова, наразі відомо про трьох загиблих. Під завалами багатоповерхівки виявили тіло ще однієї людини.

Варто додати, що лише вчора, 2 липня, рятувальники дістали тіло другої жертви. Як розповідав голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак, на той момент було розібрано близько 70% конструкцій.

Ракетний обстріл Дніпра 28 червня

Під час обстрілу російські терористи також поцілили по житловій багатоповерхівці. Внаслідок удару в одному із під'їздів будинку зруйновано квартири з 8 по 11 поверх.

Наразі відомо про:

3 загиблих;

12 постраждалих осіб, серед яких є дитина.

Після обстрілу Дніпра президент Володимир Зеленський заявив про підготовку нових рішень для захисту громадян.