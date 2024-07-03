Удар по багатоповерхівці у Дніпрі. Під завалами виявили тіло ще однієї людини

Кількість загиблих внаслідок російського удару по багатоповерхівці Дніпра, 28 червня, знову зросла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Дніпра Бориса Філатова у марафоні "Суспільне Студія".
За словами Філатова, наразі відомо про трьох загиблих. Під завалами багатоповерхівки виявили тіло ще однієї людини.
Варто додати, що лише вчора, 2 липня, рятувальники дістали тіло другої жертви. Як розповідав голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак, на той момент було розібрано близько 70% конструкцій.
Під час обстрілу російські терористи також поцілили по житловій багатоповерхівці. Внаслідок удару в одному із під'їздів будинку зруйновано квартири з 8 по 11 поверх.
Наразі відомо про:
Після обстрілу Дніпра президент Володимир Зеленський заявив про підготовку нових рішень для захисту громадян.
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