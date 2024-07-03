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Удар по багатоповерхівці у Дніпрі. Під завалами виявили тіло ще однієї людини

Фото: наслідки удару по багатоповерхівці у Дніпрі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Кількість загиблих внаслідок російського удару по багатоповерхівці Дніпра, 28 червня, знову зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Дніпра Бориса Філатова у марафоні "Суспільне Студія".

За словами Філатова, наразі відомо про трьох загиблих. Під завалами багатоповерхівки виявили тіло ще однієї людини

Варто додати, що лише вчора, 2 липня, рятувальники дістали тіло другої жертви. Як розповідав голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак, на той момент було розібрано близько 70% конструкцій.

Ракетний обстріл Дніпра 28 червня 

Під час обстрілу російські терористи також поцілили по житловій багатоповерхівці. Внаслідок удару в одному із під'їздів будинку зруйновано квартири з 8 по 11 поверх.

Наразі відомо про: 

  • 3 загиблих;
  • 12 постраждалих осіб, серед яких є дитина.

Після обстрілу Дніпра президент Володимир Зеленський заявив про підготовку нових рішень для захисту громадян

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