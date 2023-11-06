Удар по 128-й бригаді. Що відомо про трагедію з військовими у Запорізькій області

3 листопада у прифронтовому селі в Запорізькій області російська ракета влучила по скупченню військових 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, яких зібрали для нагородження до Дня ракетних військ та артилерії. Трагедія забрала життя 19 бійців, правоохоронці вже займаються перевіркою всіх обставин.
Все, що відомо про загибель бійців 128 бригади, реакцію влади та хто веде перевірку - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Під час підготовки використовувалися такі джерела: Facebook-сторінка 128-ї ОГШБ, Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, заява міністра оборони Рустема Умєрова, заява президента Володимира Зеленського, прес-служби ДБР, ЗСУ, Телеграм-канал голови Закарпатської ОВА Віктора Микити, hromadske, "Суспільне".
3 листопада на Запорізькому напрямку російські окупанти завдали підступних ударів по 26 населених пунктах у Запорізькому, Пологівському та Василівському районах.
Зокрема, ворог вдарив ракетою "Іскандер-М" по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці, також поранення різного ступеня важкості отримали й місцеві мешканці.
Таку заяву увечері 4 листопада опублікували в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ. Що стало першим офіційним підтвердженням трагічних подій, які напередодні активно обговорювали в мережі.
Як повідомили джерела РБК-Україна, інцидент стався в одному з прифронтових сіл Запорізької області. Військових 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади зібрали на нагородження до Дня артилериста. В цей момент по місцю скупчення людей було завдано удар. Попередньо, йдеться про влучання поблизу населеного пункту Зарічне.
Згодом російські пропагандистські Телеграм-канали поширили в мережі ймовірне відео з місця удару по 128-й бригаді. За українськими воїнами постійно стежив безпілотник ворога. Згодом туди прилетіла російська ракета.
Незабаром з'явилася і реакція міністра оборони Рустема Умєрова. Він заявив, що буде проведено розслідування події.
"Співчуваю сім'ям загиблих воїнів зі 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади. Буде з'ясовано всі обставини події. Доручаю Головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевірку за фактом цієї трагедії", - повідомив він у Facebook.
Міністр також пообіцяв "докласти всіх зусиль, щоб захистити наших людей і дати всі чесні відповіді рідним та близьким загиблих воїнів".
За даними джерел РБК-Україна, в результаті удару станом на зараз близько 20 бійців загинуло. Ще близько 30 осіб постраждали, більшість з них - військові.
Натомість сьогодні в бригаді повідомили кількість загиблих внаслідок удару російської ракети. За їх інформацією, підтверджена загибель 19 військовослужбовців.
"Загинули кращі наші бійці... Висловлюємо щирі співчуття їхнім рідним і обіцяємо відомстити за побратимів у 100-кратному розмірі", - йдеться в повідомленні 128 ОГШБ.
Відомо, що серед загиблих командир артилерійського взводу 128-ї бригади капітан Дмитро Мілютін, позивний "Таксист", про це написали у Виноградівській міськраді.
Наступного вечора після заяви глави Міноборони з реакцією виступив президент України Володимир Зеленський. Під час свого традиційного вечірнього звернення він висловив співчуття рідним загиблих він зазначив, що "цієї трагедії можна було уникнути".
"Головне - встановити повну правду про те, що сталося, і більше не допустити подібного. Кожен військовий у зоні бойових дій - у зоні дострілу та аеророзвідки ворога - знає, як треба поводитися під відкритим небом, як дбати про безпеку", - заявив Зеленський та акцентував, що за фактом трагедії було зареєстровано також кримінальне провадження. Триває відповідне розслідування.
За словами Зеленського, зараз розслідування має дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія та чиї розпорядження були неправильними. Він запевняє, що потрібні зміни будуть реалізовані, зокрема, щодо недбалості, "радянщини" та бюрократії в армії.
Сьогодні в Державному бюро розслідувань повідомили, що ініціювали службове розслідування дій військових посадових осіб, які організували захід до дня "Ракетних військ і артилерії" поблизу лінії фронту.
"3 листопада 2023 року під час ракетного удару, який ворог завдав ракетою типу "Іскандер" по селу на Запоріжжі, загинули та були поранені військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади та мирні мешканці", - підтвердили в ДБР.
Там зазначили, що вибуховою хвилею та уламками пошкоджено близько 30 будинків та господарчих споруд, розташованих поруч з місцем удару.
Наразі працівники ДБР проводять слідчі дії, встановлюючи деталі обставин, які призвели до трагедії. Кримінальне провадження розпочато за ч. 4 ст. 425 КК України (недбале ставлення військової службової особи до служби).
Видання hromadske з посиланням на джерела зі 128-ї бригади повідомило, що її комбриг Дмитро Лисюк запізнився на нагородження військових, він прибув на місце буквально через 2 хвилини після прильоту.
"Один із наших співрозмовників зазначив, що спершу нагородження запланували на 9 годину ранку, але перенесли на 9:30. У цей час військові вже були вишикувані й чекали на командира. Близько 10:10 стався російський удар", - інформує видання.
За інформацією джерела "Суспільного", наразі Лисюк продовжує виконувати свої обов’язки командира ОГШБ. На питання журналістів хто ініціював нагородження. він відповів, що "це інформація з обмеженим доступом".
Також в ЗМІ розкрили ще одну деталь. Окупанти слідкували за бійцями 128-ї бригади з безпілотника, коригуючи ракетний удар. Однак загарбники помилилися і влучили в будівлю позаду військових, ближче до дороги. Через що вдалося уникнути більших жертв.
Загалом в медіа пишуть, що ударів було два: одна ракета поцілила у будівлю позаду місця збору, друга - по скупченню особового складу на вулиці.
"І виходить, усі ті, хто стояли ближче до дороги, вони всі 200-ті (загинули - ред.). А особовий склад, який конкретно мав нагороджуватися (командири гармат, навідники, артилеристи), їх трохи прикрила стіна будинку, в який влучив "Іскандер". За рахунок цього жертв трохи менше", - пишуть в ЗМІ з посиланням на джерела та додають, що багато військових зазнали поранень від уламків.
128 бригада - це з'єднання гірської піхоти Сухопутних військ. Бригада перебуває у складі оперативного командування "Захід". Її штаб у Мукачеві, а підрозділи дислокуються на території Закарпатської області.
Від початку війни на сході України військовослужбовці бригади зайняли позиції в Луганській області, в районі Лисичанська, Сєвєродонецька та Рубіжного.
Від 1 червня 2018 року бригада була перейменована на гірсько-штурмову, а також отримала нову символіку. На її шевроні - гірська квітка едельвейс.
128-а бригада брала участь у звільненні Херсону, тримала оборону під Бахмутом. На початку січня 2023 року бійці повернулися на Запорізький напрямок. У червні цього року бригада звільнила села Лобкове та П'ятихатки.
У зв'язку із загибеллю військових 128-ї бригади в закарпатській області оголошення триденну жалобу, про що повідомив голова ОВА Віктор Микита.
"6 листопада на території Закарпаття оголошено триденну загальнообласну жалобу, будуть приспущені державні прапори, щоранку о 9:00 вшановуємо пам’ять воїнів хвилиною мовчання, у храмах різних конфесій області відбудуться богослужіння", - написав він у мережі.
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