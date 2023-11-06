Удар по 128-й бригаді. Що відомо про трагедію з військовими у Запорізькій області

Удар по 128-й бригаді. Як це сталося?

3 листопада на Запорізькому напрямку російські окупанти завдали підступних ударів по 26 населених пунктах у Запорізькому, Пологівському та Василівському районах.

Зокрема, ворог вдарив ракетою "Іскандер-М" по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці, також поранення різного ступеня важкості отримали й місцеві мешканці.

Таку заяву увечері 4 листопада опублікували в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ. Що стало першим офіційним підтвердженням трагічних подій, які напередодні активно обговорювали в мережі.

Як повідомили джерела РБК-Україна, інцидент стався в одному з прифронтових сіл Запорізької області. Військових 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади зібрали на нагородження до Дня артилериста. В цей момент по місцю скупчення людей було завдано удар. Попередньо, йдеться про влучання поблизу населеного пункту Зарічне.

Згодом російські пропагандистські Телеграм-канали поширили в мережі ймовірне відео з місця удару по 128-й бригаді. За українськими воїнами постійно стежив безпілотник ворога. Згодом туди прилетіла російська ракета.

Реакція Міноборони

Незабаром з'явилася і реакція міністра оборони Рустема Умєрова. Він заявив, що буде проведено розслідування події.

"Співчуваю сім'ям загиблих воїнів зі 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади. Буде з'ясовано всі обставини події. Доручаю Головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевірку за фактом цієї трагедії", - повідомив він у Facebook.

Міністр також пообіцяв "докласти всіх зусиль, щоб захистити наших людей і дати всі чесні відповіді рідним та близьким загиблих воїнів".

Що відомо про кількість загиблих

За даними джерел РБК-Україна, в результаті удару станом на зараз близько 20 бійців загинуло. Ще близько 30 осіб постраждали, більшість з них - військові.

Натомість сьогодні в бригаді повідомили кількість загиблих внаслідок удару російської ракети. За їх інформацією, підтверджена загибель 19 військовослужбовців.

"Загинули кращі наші бійці... Висловлюємо щирі співчуття їхнім рідним і обіцяємо відомстити за побратимів у 100-кратному розмірі", - йдеться в повідомленні 128 ОГШБ.

Відомо, що серед загиблих командир артилерійського взводу 128-ї бригади капітан Дмитро Мілютін, позивний "Таксист", про це написали у Виноградівській міськраді.





"Трагедія, якої можна було уникнути": як відреагував Зеленський

Наступного вечора після заяви глави Міноборони з реакцією виступив президент України Володимир Зеленський. Під час свого традиційного вечірнього звернення він висловив співчуття рідним загиблих він зазначив, що "цієї трагедії можна було уникнути".

"Головне - встановити повну правду про те, що сталося, і більше не допустити подібного. Кожен військовий у зоні бойових дій - у зоні дострілу та аеророзвідки ворога - знає, як треба поводитися під відкритим небом, як дбати про безпеку", - заявив Зеленський та акцентував, що за фактом трагедії було зареєстровано також кримінальне провадження. Триває відповідне розслідування.

За словами Зеленського, зараз розслідування має дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія та чиї розпорядження були неправильними. Він запевняє, що потрібні зміни будуть реалізовані, зокрема, щодо недбалості, "радянщини" та бюрократії в армії.

ДБР розпочало службове розслідування

Сьогодні в Державному бюро розслідувань повідомили, що ініціювали службове розслідування дій військових посадових осіб, які організували захід до дня "Ракетних військ і артилерії" поблизу лінії фронту.

"3 листопада 2023 року під час ракетного удару, який ворог завдав ракетою типу "Іскандер" по селу на Запоріжжі, загинули та були поранені військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади та мирні мешканці", - підтвердили в ДБР.

Там зазначили, що вибуховою хвилею та уламками пошкоджено близько 30 будинків та господарчих споруд, розташованих поруч з місцем удару.

Наразі працівники ДБР проводять слідчі дії, встановлюючи деталі обставин, які призвели до трагедії. Кримінальне провадження розпочато за ч. 4 ст. 425 КК України (недбале ставлення військової службової особи до служби).

Комбриг 128-ї бригади запізнився на нагородження

Видання hromadske з посиланням на джерела зі 128-ї бригади повідомило, що її комбриг Дмитро Лисюк запізнився на нагородження військових, він прибув на місце буквально через 2 хвилини після прильоту.

"Один із наших співрозмовників зазначив, що спершу нагородження запланували на 9 годину ранку, але перенесли на 9:30. У цей час військові вже були вишикувані й чекали на командира. Близько 10:10 стався російський удар", - інформує видання.

За інформацією джерела "Суспільного", наразі Лисюк продовжує виконувати свої обов’язки командира ОГШБ. На питання журналістів хто ініціював нагородження. він відповів, що "це інформація з обмеженим доступом".

Росіяни помилилися будівлею

Також в ЗМІ розкрили ще одну деталь. Окупанти слідкували за бійцями 128-ї бригади з безпілотника, коригуючи ракетний удар. Однак загарбники помилилися і влучили в будівлю позаду військових, ближче до дороги. Через що вдалося уникнути більших жертв.

Загалом в медіа пишуть, що ударів було два: одна ракета поцілила у будівлю позаду місця збору, друга - по скупченню особового складу на вулиці.

"І виходить, усі ті, хто стояли ближче до дороги, вони всі 200-ті (загинули - ред.). А особовий склад, який конкретно мав нагороджуватися (командири гармат, навідники, артилеристи), їх трохи прикрила стіна будинку, в який влучив "Іскандер". За рахунок цього жертв трохи менше", - пишуть в ЗМІ з посиланням на джерела та додають, що багато військових зазнали поранень від уламків.

Що відомо про 128-му бригаду

128 бригада - це з'єднання гірської піхоти Сухопутних військ. Бригада перебуває у складі оперативного командування "Захід". Її штаб у Мукачеві, а підрозділи дислокуються на території Закарпатської області.

Від початку війни на сході України військовослужбовці бригади зайняли позиції в Луганській області, в районі Лисичанська, Сєвєродонецька та Рубіжного.

Від 1 червня 2018 року бригада була перейменована на гірсько-штурмову, а також отримала нову символіку. На її шевроні - гірська квітка едельвейс.

128-а бригада брала участь у звільненні Херсону, тримала оборону під Бахмутом. На початку січня 2023 року бійці повернулися на Запорізький напрямок. У червні цього року бригада звільнила села Лобкове та П'ятихатки.

У Закарпатській області оголошено триденний траур

У зв'язку із загибеллю військових 128-ї бригади в закарпатській області оголошення триденну жалобу, про що повідомив голова ОВА Віктор Микита.

"6 листопада на території Закарпаття оголошено триденну загальнообласну жалобу, будуть приспущені державні прапори, щоранку о 9:00 вшановуємо пам’ять воїнів хвилиною мовчання, у храмах різних конфесій області відбудуться богослужіння", - написав він у мережі.

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