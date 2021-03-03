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Учителя не могут записаться на вакцинацию в "Дії". Ляшко назвал причину

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине учителя не могут записаться на вакцинацию от коронавируса через портал "Дія". Это связано с тем, что учителя будут вакцинироваться мобильными бригадами прямо в школах, им не нужно становиться в очередь.

Об этом в интервью Екатерине Булавиновой заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Работников образования в "Дії" не регистрируют... там сейчас не регистрируют, там запись в лист ожидания. В "Дії" написали, что вы работник образования, вас в списках подаст работодатель. У нас есть видение, что мы школы охватим мобильными бригадами. То есть будет выездная мобильная сессия в школу, где все учителя будут вакцинированы", - заявил Ляшко.

Напомним, днями в Украине запустили возможность записаться на вакцинацию через приложение "Дія". Подробнее о том, как это можно сделать - в материале РБК-Украина.

Также сообщалось, что по состоянию на 1 марта в Украине на вакцинацию от COVID записались 44 тысячи человек.

Отметим, в Украине вакцинация началась на прошлой неделе. За вчера привили почти 2 тысячи человек. Всего получили прививку 6888 человек.

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Новости Украины учителяВиктор Ляшковакцина от коронавируса
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