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Учителей, студентов и полицию будут бесплатно вакцинировать от кори

НовостиМедицина    06.07.2018 - 17:30
Иллюстративное фото (in-freepik.com)
Иллюстративное фото (in-freepik.com)

В Украине растет количество заболевших корью

В Украине будут бесплатно вакцинировать от кори взрослых, которые находятся в группе профессионального риска. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Сообщается, что в Украине растет количество заболевших корью. В частности, речь идет о военных, участников Операции объединенных сил, студентов, педагогов и медиков.

Так, обязательно вакцинируют от кори медицинских работников, работников образовательных учреждений и немедицинских работников заведений здравоохранения, представителей силовых структур (МВД, Минобороны, СБУ, Национальная полиция Украины, Национальная гвардия Украины, Пограничная служба Украины, Государственная служба охраны) и студентов учебных заведений без ограничения возраста.

Для проведения прививок этих групп будут использованы запасы вакцин, которые были закуплены в предыдущие года.

"В соответствии с действующим законодательством, вакцины закупаются только для иммунизации детей. Решение об иммунизации взрослых в группе риска принимается, как реагирование на вспышку кори. По состоянию на 27 июня 2018 год в Украине 852 тыс. доз вакцин", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщается, что в Украине оновлен календарь прививок.

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Теги публикации: Корь, Министерство здравоохранения Украины, Вакцина  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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