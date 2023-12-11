З училища у Львівській області відрахували студентів, які побили першокурсників

Департамент заявив, що "категоричного засуджує будь-які прояви цькування" учасників освітнього процесу.

У відомстві також повідомили, що винуватців відрахували з Червоненського вищого професійного училища та виселили з гуртожитку.

"Ганебний випадок, який стався нещодавно в одному із закладів, є абсолютно не прийнятним ні з морального, ні етичного, ні правового погляду.Особи, що вчили неприпустимі дії, понесуть відповідальність перед законом після розслідування поліції, куди звернулося керівництво закладу. Крім цього, за неповагу до гідності інших учасників освітнього процесу порушники відраховані з закладу та виселені з гуртожитку", - йдеться у повідомленні департаменту.

Там також нагадали, що за законом батьки зобов’язані виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, а також пообіцяли вжити заходів для запобігання та протидії цькуванню в навчальних закладах.

Що передувало

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що в училищі у Львівській області побили студентів першого курсу.

Як зазначається, 8 грудня правоохоронці під час моніторингу соцмереж знайшли відео, на якому кілька молодих хлопців, ймовірно, студентів старших курсів одного з навчальних закладів, в присутності багатьох очевидців по черзі завдавали ударів в голову та в ділянку грудей іншим хлопцям.

При цьому старшокурсники використовували боксерську рукавицю, б'ючи студентів першого курсу.

У мережі пишуть, що старшокурсники влаштували новеньким "посвяту" у гуртожитку.

Поліція встановила, що інцидент стався ще у жовтні в гуртожитку професійного училища, розташованого в одному з сіл Золочівського району. Всі учасники події встановлені.

Правоохоронці відкрили справу за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.