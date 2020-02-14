Ученые США опубликовали фотографии коронавируса под микроскопом

Ученые Лаборатории Скалистых гор (RML) Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) США опубликовали фотографии коронавируса COVID-19 сделанные под микроскопом. Об этом сообщает пресс-служба NIAID.

Как отметили ученые, изображение нового вируса не слишком отличается от изображения MERS-CoV (коронавирус респираторного синдрома на Ближнем Востоке, который появился в 2012 году) или оригинального SARS-CoV (коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома, который появился в 2002 году).

Изображения нового коронавируса были сделаны на сканирующем и трансмиссионном электронном микроскопе.

Фото: коронавирус COVID-19 под микроскопом (niaid.nih.gov)

Напомним, по состоянию на 14 февраля в результате распространения коронавируса в мире уже скончались 1 383 человека. При этом зафиксированы 64 437 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что вКитае разработали эффективный способ лечения пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19. В частности, таким способом является переливание плазмы крови от выздоравливающих.