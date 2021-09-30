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Ученые сравнили вакцины Pfizer/Moderna и естественный иммунитет после болезни: кто сильнее

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Четверг 30 сентября 2021 14:06
Ученые сравнили вакцины Pfizer/Moderna и естественный иммунитет после болезни: кто сильнее Фото: ученые провели новое исследование об эффективности COVID-вакцин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Ученые из медцентра по делам ветеранов в Уайт-Ривер-Джанкшн и медшколы Гейзеля в Дартмуте провели исследование об эффективности вакцин от коронавируса. Вакцинированные пожилые люди имеют более надежную защиту от инфицирования, чем те, кто имел природный иммунитет после перенесенной болезни.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на medRxiv.

Среди молодых людей (до 65 лет) защита, которая формировалась естественным образом и путем вакцинации, была одинаковой. Оценка проводилась с июня по август 2021 года, до начала циркуляции штамма "Дельта".

9 539 пациентов с болезнью в течение первых 2 месяцев года сравнивали с 14 458 и 23 105 пациентами, полностью вакцинированными Moderna и Pfizer за те же 2 месяца.

Ученые сравнили вакцины Pfizer/Moderna и естественный иммунитет после болезни: кто сильнее

  • Вакцины давали большую защиту от госпитализации - снижение риска еще на 61% (Moderna) и 45% (Pfizer).
  • Риски смерти были меньше на 95% (Moderna) и 99% (Pfizer) соответственно.
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