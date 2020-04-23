Ученые спрогнозировали, сколько украинцев могут заразиться коронавирусом до 2021

Ученые Института будущего человечества Оксфордского университета, Австралийского национального университета и Гарвардского университета спрогнозировали активность распространения коронавирусной болезни на территории Украины и подготовили четыре сценария до марта 2021 года. Соответствующие данные опубликованы на сайте исследования.

Ученые оценивали "показатель активных заражений", который учитывает число людей, в настоящее время инфицированных COVID-19, а также тех, у кого еще нет симптомов или они еще не заразны (тех, кто выздоровел или умер, не учитывали).

В первом сценарии (карантин отменят через две недели и не продолжат) говорится, что могут заразиться 28-34 млн человек (64-78% населения).

Во втором сценарии (карантинные меры остаются в силе в течение четырех недель и впоследствии заменятся более слабыми) указано, что заболеют от 21 до 30 млн человек (48-67% населения).

Третий сценарий (карантинные меры отменены за две недели и заменены более сильными ограничениями) прогнозирует заражения 420-990 тыс. граждан Украины (0,9-2,3% от общего количества).

В четвертом сценарии (карантинные меры остаются еще в течение двух недель, а впоследствии действуют умеренные карантинные меры) говорится, что заразятся 33-65 тыс. людей (0,07-0,1% населения). В таком случае пик коронавируса прогнозируется на начало мая.

Более того, если соблюдать ограничения относительно путешествий и активность распространения болезни будет ниже, то минимальное количество больных может равняться 290 тысяч человек (0,65%).

Напомним, сегодня в Украине установили новый антирекорд по количеству зараженных коронавирусом.

В Минздраве заявили, что причиной вспышки коронавируса в Украине стали нарушения карантина во время вербной недели и на Пасху.