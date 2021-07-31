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Ученые развенчали миф о коронавирусе, который используют COVID-диссиденты

Автор: Артур Родивилов

Биологи из Университета Квинсленда в Австралии доказали, что коронавирус не может изменить человеческий геном. Этот миф используют COVID-диссиденты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на научный журнал Cell.

Зная, что такие вирусы, как ВИЧ или вирус гепатита B способны нарушить последовательность ДНК, австралийские биологи решили проверить, обладает ли таким свойством SARS-CoV-2. Они изучили механизм действия коронавируса в клетке и не обнаружили никакой активности в отношении генов.

Авторы исследования подчеркивают, что они полностью опровергли теорию о влиянии COVID-19 на генетический код человека, которую используют противники вакцинации. Ученые надеются, что их открытие поможет людям не испытывать страх перед прививкой от коронавируса.

Напомним, врачи в Индии рассказали, чем опасен Delta-вариант коронавируса. Это нарушение слуха, тяжелые расстройства желудка и образование тромбов.

Ранее сообщалось, что Johnson & Johnson и AstraZeneca стремятся снизить риск образования тромбов после вакцин.

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