Ученые развенчали миф о коронавирусе, который используют COVID-диссиденты

Биологи из Университета Квинсленда в Австралии доказали, что коронавирус не может изменить человеческий геном. Этот миф используют COVID-диссиденты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на научный журнал Cell .

Зная, что такие вирусы, как ВИЧ или вирус гепатита B способны нарушить последовательность ДНК, австралийские биологи решили проверить, обладает ли таким свойством SARS-CoV-2. Они изучили механизм действия коронавируса в клетке и не обнаружили никакой активности в отношении генов.

Авторы исследования подчеркивают, что они полностью опровергли теорию о влиянии COVID-19 на генетический код человека, которую используют противники вакцинации. Ученые надеются, что их открытие поможет людям не испытывать страх перед прививкой от коронавируса.