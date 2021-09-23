Ученые рассчитали пик четвертой волны COVID-19 в Украине

"Ее пик предполагается на уровне 15 000-18 000 случаев заболеваемости в сутки. Угасание четвертой волны ожидается в конце 2021 года", - говорится в прогнозе.

Как отмечается в сообщении, весомым фактором такого осложнения эпидемической ситуации с СOVID-19 является значительное ослабление карантина в летний период, а в большинстве учебных заведений - с начала сентября.

Ученые выполнили исследование распространения четвертой волны COVID-19, вызванной штаммом "Дельта", в Украине и странах мира, которіе испытали на себе наибольшее влияние пандемии. Было обнаружено, что в течение последних 20 лет имел место циклический характер пандемий тяжелого острого респираторного синдрома, свиного гриппа, Эбола и COVID-19 С пяти - шести летним периодом.

С применением методов технического анализа больших данных обнаружен также циклический характер течения четырех волн пандемического процесса COVID-19 на временном отрезке: январь 2020 - сентябрь 2021 года.

"Полученные результаты указывают на значительно более низкий уровень количества новых заболеваний и смертности в течение текущей четвертой волны пандемического процесса, в сравнении со второй и третьей волнами, в странах, характеризующихся высоким процентом вакцинированного населения", - отмечают ученые.