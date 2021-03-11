Ученые прогнозируют новой пик смертности от COVID-19 в Украине

Смертность от COVID-19 в Украине продолжает увеличиваться. Через две-три недели смертность может достичь пиковых значений осенней волны.

Об этом говорится в отчете рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2, размещенном на сайте Национальной академии наук Украины ( НАН ).

Согласно прогнозным вычислениями, в течение недели 11-17 марта среднее количество новых случаев COVID-19 составит 10400 с использованием статистической модели временных рядов Prophet и 8300 в соответствии с калибровкой математической модели SEIR-U.

Напомним, новая волна коронавируса оказалась более летальной для украинцев. Наблюдаемая летальность приблизилось к 2,9% среди больных с COVID-19, зарегистрированных в дни около 1 февраля.

Напомним, по данным Госстата за 2020 год в Украине умерло 616 835 человек. Это на 35 721 смертей больше, чем за январь-декабрь 2019 года, когда умерло 581 114 человек.