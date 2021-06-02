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Ученые подтвердили, что вакцину Pfizer от COVID-19 можно хранить в холодильнике до месяца

Автор: Дмитрий Кузнецов

Швейцарские ученые подтвердили, что вакцина Pfizer/BioNTech может храниться в холодильнике до месяца при температуре от 2 до 8 градусов. Это более значительный срок, чем рекомендовалось ранее.

Об этом сообщил Швейцарский институт лекарственных средств Swissmedic после проверки данных компании Pfizer.

"Swissmedic внимательно проверил исследования стабильности (вакцины Pfizer/BioNTech - ред.) и одобрил измененные условия ее хранения 1 июня 2021 года. Это упрощает использование вакцины, которая уже была одобрена в Швейцарии во время продолжающейся прививочной кампании", - говорится в заявлении.

Отмечается, что размороженные флаконы вакцины Pfizer/BioNTech можно хранить в контролируемом холодильнике до одного месяца при температуре от 2 до 8 градусов.

В Swissmedic напомнили, что в мае 2021 года фармацевтическая компания Pfizer представила институту новые данные о стабильности своей вакцины от COVID-19 "Comirnaty", которые указывали на то, что препарат может храниться в холодильнике значительно дольше, чем рекомендовалось ранее.

Напомним, 2 июня Европейская комиссия одобрила использование вакцины Pfizer для вакцинации детей 12-15 лет от COVID-19. Таким образом, страны ЕС могут расширить свои прививочные кампании.

Отметим, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина в июне получит более миллиона доз вакцин от COVID. Ожидаются поставки от компаний Pfizer и AstraZeneca.

Как сообщало РБК-Украина, на этой неделе была доставлена первая партия вакцины Pfizer, приобретенная за средства госбюджета.

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