Ученые из Оксфорда уверяют, что вакцина от коронавируса не будет дорогой

Вакцина от коронавируса не будет дорогой, уверяют в Оксфордском университете. Разработчики лекарства также заявляют, что вакцина будет доступна максимальному числу людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Адриан Хилл, директор Оксфордского института Дженнер, что занимается разработкой одной из наиболее перспективных вакцин, заявил, что ее доступность и низкая стоимость были заложены в проект с самого начала.

"Это не будет дорогой вакциной. Это будет однократная вакцина. Она будет создана для глобальных поставок, и это будет сделано во многих разных местах. Это всегда был наш план", - заявил Хилл.

Экспериментальная вакцина, известная как ChAdOx1 nCoV-19, является одним из лидеров в мировой гонке лекарств от коронавируса.

Предварительные данные небольшого испытания экспериментальной вакцины на шести обезьянах показали, что у некоторых животных, которым вводили лекарство один раз, вырабатывались антитела против вируса в течение 14 дней, у всех остальных защитные антитела вырабатывались в течение 28 дней.

Когда обезьяны подвергались воздействию коронавируса, вакцина, по-видимому, предотвращала повреждение легких и не позволяла вирусу копировать себя там, хотя он все еще активно размножался в носоглотке.

Команда Хилла начала испытания вакцины на ранней стадии на людях в апреле. Хилл сказал, что на этой неделе более 1000 человек получили дозу в ходе испытаний - примерно половина получает экспериментальную вакцину, а другая половина служит контрольной группой.

Отвечая на вопрос о ходе испытаний на людях, Хилл заявил: "Можно сделать вывод, что, если испытание все еще продолжается, это означает, что не было никаких серьезных побочных эффектов".

Ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что потенциальная вакцина от коронавируса должна стать доступной для всех стран мира.

Вчера американский президент Дональд Трамп в чоередной раз изменил свой прогноз относительно сроков появления вакцины от COVID-19. По словам Трампа, вакцина будет готова к распространению до конца года, в сроки, которые некоторые ученые считают нереальными.

В Европейском агентстве по лекарственным средствам прогнозируют, что создание вакцины от COVID в лучшем случаев произойдет в 2021 году.