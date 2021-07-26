Ученые назвали вакцины, смешивание которых дает высокий уровень защиты от COVID

По информации ученых Южной Кореи, для достижения высокого уровня иммунитета сначала необходимо пройти иммунизацию препаратом AstraZeneca, а затем - Pfizer

Так, в исследовании приняли участие почти 500 медицинских работников. В частности, 100 из них получили смешанные дозы, 200-получили две дозы вакцины Pfizer, а остальные - привились препаратом AstraZeneca.

После чего у всех медиков были обнаружены антитела, однако, у тех, кто прошел комбинированную иммунизацию уровень защиты от COVID-19 оказался выше.