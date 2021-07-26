Ученые назвали вакцины, смешивание которых дает высокий уровень защиты от COVID

Комбинация вакцин AstraZeneca и Pfizer показала высокий уровень защиты от коронавируса. Антитела после смешивания препаратов могут увеличиваться в шесть раз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По информации ученых Южной Кореи, для достижения высокого уровня иммунитета сначала необходимо пройти иммунизацию препаратом AstraZeneca, а затем - Pfizer
Так, в исследовании приняли участие почти 500 медицинских работников. В частности, 100 из них получили смешанные дозы, 200-получили две дозы вакцины Pfizer, а остальные - привились препаратом AstraZeneca.
После чего у всех медиков были обнаружены антитела, однако, у тех, кто прошел комбинированную иммунизацию уровень защиты от COVID-19 оказался выше.
Напомним, ранее ученые заявили, что вакцины AstraZeneca и Pfizer высокоэффективны против "Дельта" штамма, который в настоящее время является доминирующим во всем мире.