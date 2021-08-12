Ученые назвали вакцины, после которых не было зафиксировано ни одной смерти от "Дельты"

Согласно исследованиям, эффективность вакцины Pfizer против заражения "Дельта"-штаммом составляла 64,2% через 14 дней после первой дозы, а после второй 53,5%.

Кроме этого, показатели эффективности препарата Moderna составили 79% после введения первой дозы вакцины и 84,8% после второй соответственно.

Из исследования катарских ученых следует, что вакцина Moderna оказалась эффективнее против "Дельты", чем Pfizer.

Однако, летальных исходов от нового штамма коронавируса после прививки указанными вакцинами ученые не зафиксировали.