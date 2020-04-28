Ученые назвали сроки завершения эпидемии коронавируса в Украине

Эпидемия коронавируса в Украине может завершиться до 8 июня 2020 года. Соответствующий прогноз опубликовала группа ученых из Сингапурского университета технологий и дизайна и лаборатории Data-Driven Development Lab.

В частности, ученые запустили сайт с прогнозом завершения пандемии COVID-19 в разных странах мира. Прогнозы основываются на данных по новым случаям коронавируса, которые легли в основу наглядных прогностических кривых по так называемой SIR-модели. Данная модель учитывает данные об инфицированных, выздоровевших в определенные моменты времени, а также интенсивность контактов между людьми.

Согласно прогнозу, в Украине резкое снижение заболеваемости ожидается 19 мая, а конец эпидемии прогнозируется до 8 июня.

Фото: прогноз для Украины

Стоит отметить, что графики постоянно обновляются и корректируются в соответствии с свежей статистикой. На сегодня можно ознакомиться с прогнозами доя 87 стран.

Напомним, накануне генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса далека от завершения. Он также выразил обеспокоенность данными о заболеваемости в странах Африки, Восточной Европы и Латинской Америки.

Отметим, Министерство здравоохранения Украины заявляет, что в стране может не состояться пик заболеваемости COVID-19 при соблюдении всех карантинных мер.