Ученые назвали области Украины, в которых ухудшилась COVID-статистика

В Херсонской области число госпитализаций за неделю выросло сразу на 57%, число положительных тестов - на 71%, число новых случаев болезни - на 69%, а позитивность тестов увеличилась с 3,2% до 6,0%.

По количеству положительных тестов эта область занимает второе место среди регионов Украины, а по новым случаям и позитивности тестов - третью позицию.

В Харьковской области все эпидемические показатели продемонстрировали стремительный рост, хотя их значения все еще невысоки.

Луганская область лидирует по числу случаев болезни на душу населения после Киева, и это число быстро растет вместе с госпитализациями. Несмотря на это, количество положительных тестов в области остается невысоким.