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Ученые назвали области Украины, в которых ухудшилась COVID-статистика

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Киев, Четверг 29 июля 2021 13:56
Ученые назвали области Украины, в которых ухудшилась COVID-статистика Фото: в Украине ухудшается COVID-статистика (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

COVID-статистика ухудшилась в Херсонской, Луганской и Харьковской областях. В частности, в Херсонской области значительно ухудшились показатели.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на прогноз ученых НАН.

В Херсонской области число госпитализаций за неделю выросло сразу на 57%, число положительных тестов - на 71%, число новых случаев болезни - на 69%, а позитивность тестов увеличилась с 3,2% до 6,0%.

По количеству положительных тестов эта область занимает второе место среди регионов Украины, а по новым случаям и позитивности тестов - третью позицию.

В Харьковской области все эпидемические показатели продемонстрировали стремительный рост, хотя их значения все еще невысоки.

Луганская область лидирует по числу случаев болезни на душу населения после Киева, и это число быстро растет вместе с госпитализациями. Несмотря на это, количество положительных тестов в области остается невысоким.

Напомним, в Украине растет количество новых COVID-случаев, за минувшие сутки обнаружили 846 заражений.

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