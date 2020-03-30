Ученые в Германии сообщили о прогрессе в создании вакцины против коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Успешные испытания уже провели над мышами и клеточными культурами

В университете Любека в Германии ученые сообщили об успехе в борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим атипичную пневмонию COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как отмечается, группа исследователей во главе с профессором Рольфом Хильгенфельдом расшифровала код ключевого энзима, отвечающий за размножение SARS-CoV-2.

Ученые также разработали ингалируемый ингибитор, эффективно действующий против главной протеазы, отвечающей за размножение SARS-CoV-2. Исследователи уже успешно испытали этот ингибитор на мышах и клеточных культурах против родственных коронавирусов.

"Если нам удастся блокировать главную протеазу, то мы сможем предотвратить репликацию вируса", - сказал профессор Хильгенфельд. При этом он добавил, что для создания препарата на базе ингибитора может понадобиться несколько лет.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки могут получить вакцину от коронавируса COVID-19 к следующему сезону заболевания, то есть к весне 2021 года. Сейчас различные вакцины находятся в первой фазе тестирования.

Отметим, на сегодняшний день в мире разрабатываются около 20 вакцин против коронавируса COVID-19.