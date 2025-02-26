За участю працівника Херсонської ОВА сталася смертельна ДТП

Аварії за участі українців

Нагадаємо, що в суботу, 15 лютого, автобус маршрутом "Київ-Кишинів" потрапив в аварію. Водій не впорався з кермуванням на слизькій дорозі.



А незадовго до того ДТП з автобусом сталася у Дніпропетровській області. Тоді внаслідок аварії постраждали більше ніж десять чоловік.

Крім того, наприкінці минулого року поблизу Львова сталася потрійна ДТП за участю автопоїзда, машини та мікроавтобусу. Відомо, що тоді семеро людей загинули, а ще троє постраждали.

Зауважимо, що в окремому матеріалі РБК-Україна писало від чого залежить безпека керування авто в умовах зимового міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.