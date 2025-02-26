За участю працівника Херсонської ОВА сталася смертельна ДТП

За участю працівника Херсонської обласної військової адміністрації сталася дорожньо-транспортна пригода. В результаті аварії загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Очікуємо на офіційні висновки правоохоронців. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблого", - додав він.

Прокудін зауважив, що наразі триває слідство, правоохоронці проводять необхідні заходи для з'ясування всіх обставин події.

Аварії за участі українців

Нагадаємо, що в суботу, 15 лютого, автобус маршрутом "Київ-Кишинів" потрапив в аварію. Водій не впорався з кермуванням на слизькій дорозі.



А незадовго до того ДТП з автобусом сталася у Дніпропетровській області. Тоді внаслідок аварії постраждали більше ніж десять чоловік.

Крім того, наприкінці минулого року поблизу Львова сталася потрійна ДТП за участю автопоїзда, машини та мікроавтобусу. Відомо, що тоді семеро людей загинули, а ще троє постраждали.

Зауважимо, що в окремому матеріалі РБК-Україна писало від чого залежить безпека керування авто в умовах зимового міста.

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