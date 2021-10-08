ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Участникам испытаний вакцины Novavax в Британии рекомендовали сделать две прививки Pfizer

Новина українською →
Лондон, Пятница 08 октября 2021 16:15
Участникам испытаний вакцины Novavax в Британии рекомендовали сделать две прививки Pfizer Фото: участники испытаний вакцины Novavax получат еще две прививки Pfizer (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Великобритании рекомендовали участникам испытаний американской вакцины от коронавируса Novavax сделать еще две прививки препаратом Pfizer. Это позволит им выезжать за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По данным издания, правительство Великобритании приняло решение предложить участникам исследования вакцины Novavax сделать две дозы инъекции Pfizer / BioNTech с восьми недельным интервалом между ними после консультации с Объединенным комитетом по вакцинации и иммунизации (JCVI).

Отмечается, что в третьей фазе исследования приняли участие более 15 тысяч человек в различных больницах Великобритании. Однако производитель еще не представил данные об испытаниях регулирующим органам для утверждения препарата. Это означает, что тысячи людей не смогут выехать за границу, поскольку другие страны не признают Novavax действующей вакциной против коронавируса.

Напомним, в конце сентября индийский регулятор лекарственных средств позволил испытать вакцину от коронавируса Novavax на детях в возрасте 7-11 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Вакцина от коронавируса
NEWS
Нардеп Антон Поляков найден мертвым в Киеве: что известно на данный момент
Нардеп Антон Поляков найден мертвым в Киеве: что известно на данный момент
DAILY
Глава Госкосмоса Владимир Тафтай: Украина обязательно будет претендовать на ресурсы Луны
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Глава Госкосмоса Владимир Тафтай: Украина обязательно будет претендовать на ресурсы Луны