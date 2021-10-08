Участникам испытаний вакцины Novavax в Британии рекомендовали сделать две прививки Pfizer

Власти Великобритании рекомендовали участникам испытаний американской вакцины от коронавируса Novavax сделать еще две прививки препаратом Pfizer. Это позволит им выезжать за границу.

По данным издания, правительство Великобритании приняло решение предложить участникам исследования вакцины Novavax сделать две дозы инъекции Pfizer / BioNTech с восьми недельным интервалом между ними после консультации с Объединенным комитетом по вакцинации и иммунизации (JCVI).

Отмечается, что в третьей фазе исследования приняли участие более 15 тысяч человек в различных больницах Великобритании. Однако производитель еще не представил данные об испытаниях регулирующим органам для утверждения препарата. Это означает, что тысячи людей не смогут выехать за границу, поскольку другие страны не признают Novavax действующей вакциной против коронавируса.