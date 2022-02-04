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Участникам драки со стрельбой возле СБУ в Киеве избрали меры пресечения

Автор: Сергей Новиков

Участникам драки со стрельбой возле здания Главного управления Службы безопасности Украины избрали меры пресечения. Их взяли под стражу с возможностью выйти под залог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Сообщается, что суд взял под стражу задержанных за этот инцидент. По данным следствия, драка и стрельба произошли возле пункта обмена валют на улице Владимирской.

"Тогда за хулиганские действия задержали 25-летнего и 26-летнего киевлянина, а также 28-летнего жителя Черкасс. Следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство", - говорится в сообщении.

Как пишет издание "Грати", одним из арестованных является член националистической организации "Український стяг" Кристиан Ударов. По версии следствия, он с другими участниками этой организации под предлогом того, что обменник якобы финансирует так называемые "ЛДНР", выгнали из него клиентов и требовали предъявить финансовые документы.

Прокуратура утверждает, что активисты распылили перечный газ, после чего выбежали за охранниками во внутренний двор. Защита утверждает, что конфликт спровоцировали "сепаратистские высказывания" охранника, и Ударов пытался добиться извинений.

Напомним, инцидент со стрельбой произошел 2 февраля, тогда охрана пункта обмена валют стреляла в воздух в конфликте с активистами "Українського стяга". В результате конфликта 14 человек доставили в полицию.

Позже в полиции сообщили, что у задержанных изъяли гладкоствольное ружье, травматический пистолет, охотничий карабин, патроны и газовый баллончик.

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КиевСлужба безопасности Украины