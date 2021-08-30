Участник акций протеста под ОП порезал вены в знак протеста

"Нас не запугать ни СИЗО, ни пытками. Вынося друзей с фронта, мы видели немало крови. Я понимаю, что они так сильно хотят моей крови. Вот вам моя кровь", - сказал Кухарчук, после чего порезал себе руку на левой руке.

Стоит отметить, что ему сразу оказали первую медицинскую помощь.

Лидер "Национального корпуса" Андрей Белецкий рассказал детали дела и назвал его "заказным". В частности, в материалах дела отмечается, что во время протеста якобы избили работника полиции "ранее заготовленными предметами" - ногами.

"Очевидно, что будущие допрос и суд - только формальность в этой политическом заказном деле. Сразу после вручения подозрений пресс-служба Нацполиции опубликовала новость, что якобы суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Что не соответствует действительности, поскольку суд еще даже не был назначен! Можно сделать вывод, что результат уже давно известен, поэтому в Нацполиции решили даже не ждать самого заседания", - заявил Белецкий.

Сейчас ветеранам выбирают меры пресечения в Печерском районном суде города Киева. Под судом проходит акция.