Убытки ПАО "Николаевгаз" в 2018 году составили 243 млн гривен

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Установленный еще в 2016 году тариф на распределение природного газа не покрывает потребностей компании в полном объеме

9 апреля 2019 года в ПАО "Николаевгаз" прошло очередное общее собрание акционеров. Рассмотрев основные показатели работы предприятия за прошлый год, акционеры утвердили годовой отчет и баланс, а также направления развития компании на 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В 2018 году ПАО "Николаевгаз" осуществило распределение природного газа в объеме 465,3 млн кубических метров. 20 млн средств из тарифной выручки предприятия, утвержденные в плане развития газораспределительной компании, были направлены на установку приборов учета газа, капитальный ремонт и замену газораспределительных сетей, приобретение нового газорегулирующего оборудования", - говорится в сообщении.

Около 10 млн гривен компания направила в модернизацию регулирующего оборудования и ремонт газопроводов. Примерно столько же - на установку индивидуальных счетчиков.

"В течение года была осуществлена ​​реконструкция 14 газорегулирующих пунктов, капитальный ремонт более 17,6 км газопроводов, обновление заземления на 33 станциях катодной защиты, а также капитальный ремонт 11 газовых колодцев. Кроме того было газифицировано 2265 домов и установлено 5277 индивидуальных счетчиков газа", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, в Центрах обслуживания клиентов ПАО "Николаевгаз" за прошлый год обработано более 100 тыс. обращений клиентов компании. Услугами контакт-центра воспользовались более 690 тыс. жителей Николаевской области.

"По итогам финансовой деятельности в 2018 году убытки компании составили 242,9 млн гривен. Установленный еще в 2016 году тариф на распределение природного газа не покрывает потребностей компании в полном объеме. Так производственная деятельность нашей компании является убыточной уже второй год подряд", - отмечает директор финансовой ПАО "Николаевгаз" Сергей Черников.

Также в пресс-службе сообщили, что в 2017 году убытки компании составили 94,6 млн гривен, в 2018 году – 242,9 млн гривен.

"В 2019 году предприятием планируется и в дальнейшем выполнять работы, предусмотренные планом развития газораспределительной системы, осуществлять все регламентные работы на газопроводах и установку приборов учета газа, обслуживание клиентов, а также реализовывать все меры, необходимые для бесперебойного прохождения отопительного периода 2019-2020 годов", - говорится в сообщении.