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Убытки "Львовгаза" увеличились вдвое и достигли 1,3 млрд гривен

Новости » Энергетика    26.09.2019 - 15:26
Убытки "Львовгаза" увеличились вдвое и достигли 1,3 млрд гривен
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

В 2018 году убыток компании составил 439,7 млн гривен

В этом году сумма убытков АО "Львовгаз" составит 980 млн гривен. От 2016 года НКРЭКУ не пересматривает тариф на распределение газа, поэтому уже четвертый год подряд для "Львовгаза" действует экономически необоснованный тариф. За это время общая сумма убытков достигла 1,285 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Основная проблема нового отопительного периода – изношенные газораспределительные сети и растущая угроза их аварийности. Финансовый кризис, спровоцированный действиями НКРЭКУ, приведет к тому, что в начале отопительного сезона 2019-2020 во Львовской области 1127 газорегуляторных пунктов будет находиться в аварийном состоянии, длина полностью изношенных газопроводов достигнет 5235,862 км", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с каждым годом количество непригодных сетей и газового оборудования только растет.

"Убыточные тарифы на распределение газа и недостаточность финансирования приводят к критическому состоянию газовых сетей, создают риски для безопасного и стабильного газоснабжения. За 4 года их действия убытки нашей компании составили 1,285 млрд гривен, а в целом по области - 20 млрд гривен", - отмечает председатель правления АО "Львовгаз" Юрий Войсович.

В пресс-службе также подчеркнули, что из-за замороженного тарифа на распределение газа критически низкой остается зарплата во "Львовгазе". Это в свою очередь влечет за собой значительный отток кадров. С начала года из компании уволились 258 работников, это 8% персонала. В 2018 году – 427 специалистов. Наиболее востребованные вакансии сейчас - слесари по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов, по ремонту газового оборудования, водители и контролеры.

"Выход один - устранить дискриминационные тарифы, которые уже втрое ниже необходимого уровня. Средний месячный платеж за предоставление услуг распределения в 2018 году во Львовской области составил 89,9 гривен, а это меньше, чем расходы на мобильную связь и интернет", - говорится в сообщении.

В связи с этим "Львовгаз" отмечает необходимость следующих шагов со стороны НКРЭКУ:

- довести размер тарифа до экономически обоснованного уровня;

- компенсировать операторам ГРМ понесенные убытки;

- утвердить новую модель тарифа на распределение, которая предусматривает равномерную оплату услуг операторов ГРС в течение всего года.

"Ждут на новый тариф и потребители природного газа. Это подтверждено результатами исследования Киевского международного института социологии. Абсолютное большинство опрошенных потребителей отметили, что для них важно понимать, сколько именно они платят за потребленный энергоресурс, а сколько - за услугу его доставки к дому. В большинстве потребители заинтересованы в том, чтобы получать детализированную информацию о составляющих стоимости услуг энергоснабжения", - говорится в сообщении.

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