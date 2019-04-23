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Убийцу болгарской журналистки приговорили к 30 годам тюрьмы

Новости » В мире    23.04.2019 - 10:11
Убийцу болгарской журналистки приговорили к 30 годам тюрьмы
Фото: Виктория Маринова (facebook.com)

Журналистка разоблачала махинации со средствами ЕС

В Болгарии суд приговорил к 30 годам тюрьмы Северина Красимирова, которого признали виновным в убийстве тележурналистки Виктории Мариновой. Об этом сообщает Darik News.

Как писало РБК-Украина, в Болгарии убили телеведущую, которая разоблачала махинации со средствами ЕС. Согласно расследованию, к махинациям могут быть причастны люди из высшего руководства государства.

При этом сообщается, что последней темой, над которой работала Маринова, был так называемый GPGate - скандал вокруг хищения средств из фондов Евросоюза, а именно речь идет о финансируемых ЕС проектах строительства объектов инфраструктуры стоимостью в сотни миллионов болгарских левов, на которых зарабатывали средства консалтинговые фирмы.

Согласно расследованию, к махинациям могут быть причастны люди из высшего руководства государства, включая премьера Бойко Борисова. В расследовании также фигурирует имя председателя болгарской "дочки" "Лукойла" Валентина Златева.

Позже МВД Болгарии сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Мариновой. Задержанный - гражданин Румынии украинского происхождения. Мать задержанного в Германии болгарского гражданина Северина Красимирова утверждала, что ее сын признался в том, что убил журналистку. Позже стало известно, что девушку изнасиловали перед смертью.

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