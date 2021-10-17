Убийца британского депутата заранее спланировал нападение

Мужчина, который убил депутата правящей Консервативной партии Великобритании Дэвида Амесса, заранее спланировал нападение на чиновника. За неделю до произошедшего он записался на прием к депутату, а затем отправился в город Ли-он-Си (графство Эссекс) на поезде из Лондона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail .

Полиция провела обыск в доме детства подозреваемого в рамках расследования убийства Амесса. Полиция обыскала дом и гараж, однако не известно обнаружили ли они что-нибудь примечательное.

Подозреваемый в убийстве британского депутата - сын бывшего советника по коммуникациям премьер-министра Сомали. Харби Али Куллане подтвердил, что его сын находится под стражей в полиции после произошедшего.

В полиции предполагают, что последнее место жительства убийцы депутата находится в Лондоне. При этом правоохранители провели обыски по трем адресам.