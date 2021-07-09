К убийству президента Гаити причастны колумбийские военные

По его словам, Интерпол официально запросил у колумбийского правительства и Национальной полиции информацию о предполагаемых исполнителях этого преступления.

"Предварительная информация свидетельствует о том, что это граждане Колумбии, отставные служащие Национальной армии", - говорится в сообщении.

Полиции и армии поручено немедленно поспособствовать расследованию.