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К убийству президента Гаити причастны колумбийские военные

Автор: Даша Харченко

К убийству президента Гаити Жовенеля Моиза причастны отставные колумбийские военные. Они служили в Национальной армии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Колумбии Диего молу Апонте.

По его словам, Интерпол официально запросил у колумбийского правительства и Национальной полиции информацию о предполагаемых исполнителях этого преступления.

"Предварительная информация свидетельствует о том, что это граждане Колумбии, отставные служащие Национальной армии", - говорится в сообщении.

Полиции и армии поручено немедленно поспособствовать расследованию.

Накануне стало известно, что в группировку, члены которой убили президента Гаити Жовенеля Мойза, входили 26 человек. Также власти Гаити задержали двух американцев, которые могли иметь отношение к убийству президента Жовенеля Мойза.

Напомним, президента Гаити Жовенеля Мойза убили ночью в собственной резиденции. Группа лиц напала на его и ранила первую леди.

Впоследствии на Гаити ввели военное положение из-за убийства Мойза.

Также сообщалось, что в ООН призвали расследовать убийство президента Гаити.

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преступленияКолумбияПрезидент