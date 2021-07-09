К убийству президента Гаити причастны колумбийские военные

К убийству президента Гаити Жовенеля Моиза причастны отставные колумбийские военные. Они служили в Национальной армии.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Колумбии Диего молу Апонте.
По его словам, Интерпол официально запросил у колумбийского правительства и Национальной полиции информацию о предполагаемых исполнителях этого преступления.
"Предварительная информация свидетельствует о том, что это граждане Колумбии, отставные служащие Национальной армии", - говорится в сообщении.
Полиции и армии поручено немедленно поспособствовать расследованию.
Накануне стало известно, что в группировку, члены которой убили президента Гаити Жовенеля Мойза, входили 26 человек. Также власти Гаити задержали двух американцев, которые могли иметь отношение к убийству президента Жовенеля Мойза.
Напомним, президента Гаити Жовенеля Мойза убили ночью в собственной резиденции. Группа лиц напала на его и ранила первую леди.
Впоследствии на Гаити ввели военное положение из-за убийства Мойза.
Также сообщалось, что в ООН призвали расследовать убийство президента Гаити.