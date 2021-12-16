К убийству Кеннеди могла быть причастна Москва. Раскрыты показания водителя посольства СССР

Некий польский водитель посольства СССР в Австралии якобы сообщил американскому диппредставительству, что советские власти могут быть причастны к убийству президента США Джона Кеннеди. Показания были даны спустя два дня после преступления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рассекреченные документы ЦРУ, размещенные на сайте Национального архива Соединенных Штатов.
Мужчина заявил, что Москва якобы имеет отношение к убийству Кеннеди. По его словам, советское правительство причастно к финансированию преступления.
"Этот человек в процессе обсуждения тем, представляющих интерес для разведки, затронул возможность того, что советское правительство финансировало убийство президента Кеннеди", - сказано в отчете ЦРУ.
Источник указан как "польский водитель советского посольства в городе". В документе также отмечается, что телефонный звонок перекликается с анонимным звонком, который был сделан 15 октября 1962 года.
Отсылки на такие данные есть и в других отчетах ЦРУ.
Ранее Национальный архив Соединенных Штатов рассекретил документы об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. Архив содержит 1491 документ.
Напомним, Джон Кеннеди был застрелен в Далласе, штат Техас, 22 ноября 1963 года. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальда застрелили через два дня после задержания.
Согласно выводам комиссии Уорена, Освальд совершил три выстрела в автомобиль, в котором находился Кеннеди и его супруга. Выстрелы были осуществлены с шестого этажа книжного склада.
Также в результате стрельбы был ранен губернатор Техаса Джон Конналли, а также один из прохожих.