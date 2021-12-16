К убийству Кеннеди могла быть причастна Москва. Раскрыты показания водителя посольства СССР

Мужчина заявил, что Москва якобы имеет отношение к убийству Кеннеди. По его словам, советское правительство причастно к финансированию преступления.

"Этот человек в процессе обсуждения тем, представляющих интерес для разведки, затронул возможность того, что советское правительство финансировало убийство президента Кеннеди", - сказано в отчете ЦРУ.

Источник указан как "польский водитель советского посольства в городе". В документе также отмечается, что телефонный звонок перекликается с анонимным звонком, который был сделан 15 октября 1962 года.

Отсылки на такие данные есть и в других отчетах ЦРУ.