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Убийство заключенных на оккупированном Донбассе вынесут на заседание ТКГ

Автор: Дмитрий Левицкий

Украинская делегация вынесет на ближайшее заседание Трехсторонней контактной группы вопрос убийства трех украинских заключенных в колонии на оккупированной территории Донецкой области. Ближайшее заседание ТКГ должно состояться 25 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представительницы украинской делегации в ТКГ Татьяны Ивановой в эфире канала "Дом".

"Это большая трагедия, это граждане Украины. И даже если человек совершил преступление, это не значит, что он лишен или поражен во всех остальных гражданских правах. Кроме того, что он лишен свободы. И за этих людей следует бороться тоже", - сказала она.

Иванова отметила, что украинская делегация будет предлагать включить заключенных, находящихся в колониях на территории ОРДЛО, в список на обмен пленными.

"Я думаю, что этот вопрос сейчас будет актуален, особенно после такого случая", - добавила представительница делегации.

Напомним, об убийстве украинских заключенных в ОРДЛО сообщила сегодня омбудсмен Людмила Денисова. Она призвала разблокировать процесс возвращения заключенных на подконтрольную Украине территорию.

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