Убийство украинца в Португалии: семье погибшего выплатят компенсацию

Правительство Португалии приняло решение о выплате компенсации родственникам убитого в аэропорту Лиссабона гражданина Украины Игоря Гоменюка.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Я был на связи с португальским коллегой по убийству в марте нашего гражданина Игоря Гоменюка, настаивал на справедливости. Сегодня правительство Португалии решил выплатить компенсации вдове и детям. Ожидаю, что по итогам расследования суд установит виновным должное наказание", - написал он.

Кроме того, глава португальской пограничной службы Криштина Гатош подала в отставку после критики из-за убийства украинца в аэропорту Лиссабона, сообщает Reuters.

В Министерстве внутренних дел Португалии заявили, что глава пограничной службы уволилась по собственному желанию.

"Преступление, совершенное против гражданина Украины, не было единичным случаем", - заявил руководитель португальского отделения Amnesty International Педро Нето.

При этом он добавил, что были и другие случаи жестокого обращения с иностранцами, прибывающими в Португалию.

Напомним, в конце марта в комнате медицинской помощи в аэропорту Лиссабона инспекторами миграционной службы Португалии был убит украинец.

Сообщалось, что украинцу отказали во въезде в Португалию, а после требований разъяснить ситуацию на него надели наручники и оставили одного в комнате. После в отношении его применяли физическую силу, а смерть наступила от приступа эпилепсии.