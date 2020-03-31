Убийство украинца в Португалии: полиция задержала трех иммиграционных офицеров

Иллюстративное фото (noticiasaominuto)

Полиция Португалии задержала трех подозреваемых в убийстве украинца

Полиция Португалии задержала трех офицеров полицейской иммиграционной службы по подозрению в убийстве 40-летнего украинца в аэропорту Лиссабона. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Как отмечается, задержанные являются работниками полицейской Службы по делам иностранцев и границ, и следствие установило, что они, вероятно, ответственные за смерть 40-летнего гражданина Украины, который пытался незаконно въехать в страну 10 марта.

На убийство отреагировало посольство Украины в Португалии. Украинская сторона обратилась в Министерство иностранных дел Португалии с нотой о содействии объективному расследованию.

Украинцу отказали во въезде в страну, а после требований разъяснить ситуацию на него надели наручники и оставили одного в комнате. К украинцу также применяли физическую силу, смерть наступила от приступа эпилепсии.

Ранее в польском городе Жоры группа людей жестоко избила студента, который приехал в Польшу из Украины. Гражданин Украины был госпитализирован и медики оказали ему помощь. На второй день он проинформировал сотрудников правоохранительных органов об инциденте.