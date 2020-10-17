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Убийство учителя в Париже: задержаны девять человек

Автор: Роман Тверденко

Во Франции задержали еще пять человек по делу об убийстве учителя чеченцем. Всего задержаны уже девять человек.

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Об этом сообщает France 24.

Среди новых задержанных двое являются родителями, которые были несогласны с решением учителя показать детям карикатуры на пророка Мухаммеда. Еще трое входят в близкий круг преступника, но не являются членами его семьи.

Ранее полиция задержала четверых родственников злоумышленника, один из которых несовершеннолетний.

Напомним, в городе Конфлан-Сент-Онорион мужчина обезглавил учителя истории и географии, который показал детям карикатуры на пророка Мухаммеда от журнала Charlie Hebdo. Преступник был застрелен сотрудниками полиции.

Учителя убил 18-летний житель Москвы чеченского происхождения.

Президент Франции Эмманюэль Макрон уже назвал произошедшее "исламским терактом".

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