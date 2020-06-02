Убийство сына Соболева: Интерпол объявил в розыск предполагаемого организатора

Интерпол объявил в розыск россиянина Юсупа Абуева. Его подозревают в организации покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева и в убийстве его 3-летнего сына.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Интерпола.

Указано, что 26-летний уроженец Московской области разыскивается Украиной. Он подозревается в осуществлении заказного убийства по предварительному сговору.

Напомним, 1 декабря прошлого года на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в Киеве состоялось покушение на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Неизвестные расстреляли автомобиль Range Rover, в котором находился Соболев с семьей, погиб его малолетний сын.

Вероятных виновников преступления задержали на следующий день.

На данный момент по делу сообщено шесть подозрений: четверо подозреваемых находятся под стражей, двое - в международном розыске.