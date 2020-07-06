Убийство свидетеля по делу Окуевой и пожар в Новой Каховке: новости за выходные

Коллаж РБК-Украина

В Австрии убили свидетеля по делу об убийстве Амины Окуевой, в Новой Каховке произошел масштабный пожар, рэпер Канье Уэст заявил, что идет в президенты. Подробнее о том, что произошло на выходных, 4- 5 июля, - в материале РБК-Украина

В Австрии убили свидетеля по делу Окуевой

В Австрии 4 июля от огнестрельного ранения в голову погиб гражданин России чеченского происхождения, который просил о политическом убежище. Вероятно, жертвой стал свидетель в деле об убийстве Амины Окуевой.

По данным источников "Кавказ.Реалии", убитый чеченец является Мамиханом "Анзором" Умаровым, который был критиком президента Чечни Рамзана Кадырова. Также эту информацию подтвердил блогер Муса Ломаев в комментарии российскому телеканалу "Дождь".

Кроме того, украинский канал hromadske со ссылкой на источники в следствии рассказал, что Умаров также проходит свидетелем в деле об убийстве Окуевой. Именно его показания помогли объявить подозрение предполагаемому организатору убийства Окуевой.

В Новой Каховке произошел масштабный пожар в многоэтажке: фото и видео

В Новой Каховке Херсонской области произошел масштабный пожар в пятиэтажке по ул. Букина, 20. Местные жители заявили, что изначально загорелась одна из квартир, а потом пламя перекинулось на крышу всего дома (фото, видео).

Пожар в Новой Каховке мог произойти из-за неосторожности жильца квартиры на пятом этаже. Правоохранители задержали мужчину в порядке статьи 208 УПК Украины.

В Грецию не пропустили группу украинских туристов

Украинцы в Афинах провели сутки в изоляторе из-за отсутствия визы. В аэропорту столицы Греции задержали украинцев, которые прилетели сюда из Киева. Людей не предупредили, что для въезда в страну им нужны визы.

"Нас никто не предупредил, что нужна виза, авиакомпания не предупреждала и всех пустили на борт, здесь задержали два рейса – Ryanair и Wizz Air. Консул сказал, что ничем помочь не может", – рассказала одна из задержанных пассажиров.

Как рассказывает туристка, рейс из Киева в Афины состоялся в субботу вечером. Но уже во время паспортного контроля им запретили въезд в страну. Позже украинцев отвезли в полицейский изолятор на территории аэропорта. Всех их, в том числе детей, разместили в камерах.

В центре Киева произошла массовая драка со стрельбой

В центре Киева в субботу, около 04:00, неизвестные устроили драку со стрельбой. Столкновения произошли на Бессарабской площади. Об этом информирует сообщество "Киев оперативный" в своем Facebook.

"Драка со стрельбой в 04:00 утра в самом центре города - в Арене, что на Бессарабке. Просто толпа молодых людей, которые дрались между собой. Есть пострадавшие", - указано в сообщении. Также сообщество распространило видео драки в своем Telegram.

Украина готовится к наступлению России из Крыма

Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Российской Федерацией. Не исключено, что Россия начнет наступление с территории оккупированного Крыма.

Об этом заявил командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа в интервью изданию "Думская".

Так, Неижпапа не исключает, что российские войска могут попытаться захватить территории Херсонской области для того, чтобы пустить воду из Днепра в Крым.

Смешанная форма обучения и по сменам: как дети будут посещать школу с 1 сентября

Министерство образования Украины разрабатывает несколько вариантов посещения детьми школ с 1 сентября. Выбор будет зависеть от эпидемической ситуации в стране осенью. Об этом сообщил и.о.министра образования и науки Сергей Шкарлет в интервью изданию "Левый берег".

По словам Шкарлета, он пока не представляет, как дети могут пойти в первый класс дистанционно. При этом он отметил, что Минобразования разрабатывает запасные варианты на новый учебный год. По словам чиновника, возможна и смешанная форма посещения школы - частично оффлайн, частично онлайн, или проведение уроков по сменам.

Илон Маск поддержал: рэпер Канье Уэст идет в президенты

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст заявил о том, что намерен участвовать в президентской гонке в США на предстоящих выборах в 2020 году. Такое заявление он сделал в своем аккаунте в Twitter. А бизнесмен Илон Маск выразил ему свою поддержку.

Рэпер написал, что планирует баллотироваться на пост президента США в достаточно серьезной манере.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь