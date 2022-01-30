Убийство супругов под Киевом. Полиция задержала подозреваемого: детали преступления

Правоохранители задержали подозреваемого в двойном убийстве супругов, тела которых нашли в Киевской области. Им оказался 52-летний житель Василькова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.
"Полиция задержала 52-летнего жителя Василькова в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, между нападающим и предпринимателем из Волыни (погибшим) произошел словесный конфликт, после чего мужчина нанес оппоненту многочисленные удары молотком. После совершенного злоумышленник несколько раз ударил ножом жену предпринимателя, в результате чего женщина погибла.
"С извечными телами супругов мужчина ехал по городу, а затем бросил фургон неподалеку от центра Василькова. Эту черную машину мы осматривали вчера вечером, когда прибыли на место происшествия", - рассказали в полиции.
Указано, что злоумышленник пытался скрыть следы преступления,
"Он положил тела предпринимателей в фургон и увез на одну из улиц Василькова, где и бросил", - добавляют в ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) УКУ.
Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы, или пожизненное заключение.
Напомним, вчера вечером 29 января в Киевской области обнаружили черный фургон с телами двух предпринимателей (супругов) из Волыни.
Добавим, семейная пара занималась бизнесом. По предварительным данным, супруги приехали из Волынской области и торговали пиломатериалами - детали в материале РБК-Украина.