ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Убийство словацкого журналиста заказал россиянин

Новости » Происшествия    07.06.2019 - 08:51
Убийство словацкого журналиста заказал россиянин
Фото: журналист Ян Кучак (facebook.com/Aktuality.sk)

Об этом рассказал подозреваемый в убийстве журналиста

Подозреваемый в убийстве словацкого журналиста Яна Кучака и его невесты Мартины Кушнировой, заявил, что заказчиком убийства был русскоязычный неизвестный мужчина. Об этом сообщает Noviny.

Подозреваемый Мирослав Марчек Марчек рассказал, что эту информацию ему рассказал другой подозреваемый - Золтан Андруско.

"Золтан Андруско сказал, что это заказ для одного его знакомого, россиянина, который плохо говорит по-словацки. Он говорил, что господин является журналистом, и пишет такие вещи, которые ему не нравятся", - рассказал он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 30 октября прошлого года суд арестовал четырех обвиняемых в убийстве словацкого журналиста Кучака.

В Словакии после убийства журналиста Яна Кучака партия Most-Hid, входящей в парламентскую коалицию, инициировала досрочные выборы. Отметим, что секретарь Совета безопасности Вилиам Джассен и помощник премьер-министра Мария Троскова оставили должности в правительстве. Ранее министр культуры Словакии Марек Мадарич подал в отставку после убийства журналиста.

Кроме того, в мае прошлого года адвокат семьи убитого журналиста-расследователя Яна Кучака Даниэль Липсик обвинил словацкую полицию в уничтожении улик на месте убийства.

Суд арестовал первого подозреваемого в убийстве ребенка Полицейским объявили новые подозрения после смерти ребенка
Новости Украины Словакияжурналистыпреступления
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь