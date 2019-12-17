Убийство Шеремета: заявления о противоречивости выводов экспертиз не соответствуют действительности, - полиция

Фото: Павел Шеремет (facebook.com pavel.sheremet.9)

В полиции призвали не искажать озвученную ранее официальную информацию о расследовании

Информация о несоответствии экспертиз по делу убийства журналиста Павла Шеремета не соответствует действительности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Как отмечается, следствие настаивает на недопущении искажения и распространение недостоверных данных в информпространстве.

"Сведения о вероятной противоречивость результатов некоторых экспертиз появились накануне в СМИ. В свою очередь следствие настаивает на недопущении искажения и распространение недостоверных данных в информпространстве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эксперт из Великобритании Иван Бирч еще до назначения экспертизы определял, пригодное для исследования видео, которое было изъято с камер наблюдения на месте взрыва авто Шеремета. Для проведения этого анализа ему предоставили ограниченный фрагмент видео. Просмотрев его, Бирч предварительно предположил, что все изображенные женщины на видео могут быть одним и тем же лицом.

"Однако когда следователи получили достаточное количество видеозаписей с нескольких камер, на которых были зафиксированы предполагаемые организаторы и исполнители преступления, назначены необходимые экспертизы. Проводили их специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которые официально привлекли к исследованиям Ивана Бирча. В этих официальных выводах эксперты указывают на то, что на записях фигурировали разные женщины. Эти результаты исследований приобщены к материалам уголовного производства и стали частью доказательной базы", - говорится в сообщении.

В полиции призвали не искажать озвученную ранее официальную информацию о расследовании.

Напомним, 12 декабря задержали трех подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Ими оказались трое ветеранов войны на Донбассе. По данным следствия, организатором группы был Андрей Антоненко, который привлек к группе Кузьменко и Дугарь.

Кроме того, на прошлой неделе подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета избрали меры. На сегодня Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко находятся под стражей, Яна Дугарь - под домашним арестом.