ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Убийство Шеремета: защите фигурантов предоставили материалы дела

Новости » Происшествия     17.12.2019 - 13:32
Убийство Шеремета: защите фигурантов предоставили материалы дела
Фото: Павел Шеремет (facebook.com/pavel.sheremet.9)

Часть материалов дела Шеремета не подлежит разглашению

Защите фигурантов дела об убийстве Павла Шеремета предоставили материалы для ознакомления. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции в Facebook.

Сообщается, что сегодня следователи встретились с представителем фигурантов уголовного производства, открытого по факту убийства Шеремета. Стороне защиты предоставили материалы досудебного расследования для ознакомления, за исключением тех, разглашение которых может помешать расследованию.

"В частности, речь идет и о мерах безопасности в отношении определенных лиц, которые применялись в этом уголовном производстве. Эти данные не подлежат разглашению в рамках проведения досудебного расследования", - уточнили в полиции.

Убийство Шеремета: защите фигурантов предоставили материалы дела

Напомним, накануне адвокат подозреваемой в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко заявил, что у него не принимают ходатайство на ознакомление с материалами дела.

Отметим, на прошлой неделе подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета избрали меры пресечения. На сегодня Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко находятся под стражей, Яна Дугарь - под домашним арестом.

Минветеранов отреагировало на аресты фигурантов дела Шеремета
Новости Украины адвокатделоПавел Шеремет
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь