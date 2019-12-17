Убийство Шеремета: защите фигурантов предоставили материалы дела

Фото: Павел Шеремет (facebook.com/pavel.sheremet.9)

Часть материалов дела Шеремета не подлежит разглашению

Защите фигурантов дела об убийстве Павла Шеремета предоставили материалы для ознакомления. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции в Facebook.

Сообщается, что сегодня следователи встретились с представителем фигурантов уголовного производства, открытого по факту убийства Шеремета. Стороне защиты предоставили материалы досудебного расследования для ознакомления, за исключением тех, разглашение которых может помешать расследованию.

"В частности, речь идет и о мерах безопасности в отношении определенных лиц, которые применялись в этом уголовном производстве. Эти данные не подлежат разглашению в рамках проведения досудебного расследования", - уточнили в полиции.

Напомним, накануне адвокат подозреваемой в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко заявил, что у него не принимают ходатайство на ознакомление с материалами дела.

Отметим, на прошлой неделе подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета избрали меры пресечения. На сегодня Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко находятся под стражей, Яна Дугарь - под домашним арестом.