Убийство Шеремета: защита Антоненко также подала апелляцию на арест

Фото: Андрей Антоненко (РБК-Украина)

Адвокаты обжалуют арест до 8 февраля

Адвокат главного подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко подал апелляцию на решение суда об аресте до 8 февраля 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook адвоката Константина Татарченко.

Он отметил, что апелляционная жалоба зарегистрирована сегодня, 18 декабря.

"Апелляционная жалоба на определение следственного судьи Печерского районного суда г. Киева об аресте Антоненко Андрея Riffmaster зарегистрирована. Апелляционный процесс по пересмотру решения судьи Вовка С.В. начался", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня защита второй подозреваемой по этому делу Юлии Кузьменко также подала апелляцию на решение об аресте. Ее, как и Антоненко, отправили в СИЗО до 8 февраля.

РБК-Украина писало, что подозреваемый в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета ветеран Андрей Антоненко (Riffmaster) отказывается давать показания по делу. Свой поступок Антоненко объяснил тем, что считает следствие по делу Шеремета предвзятым.

Напомним, 12 декабря задержали трех подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Задержанными оказались трое ветеранов войны на Донбассе. По данным следствия, организатором группы был Андрей Антоненко, к которому позже присоединились Юлия Кузьменко и Яна Дугарь.

13 декабря суд арестовал Кузьменко и Антоненко. Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест.