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Убийство Шеремета: Украина просит 4 страны проверить версию о белорусском следе

Автор: РБК-Украина

Украинское следствие в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета просит другие страны проверить версию о белорусском следе. В частности, запросы разослали четырем странам.

Об этом в интервью censor.net рассказал замглавы Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе.

По его словам, белорусский след остается одной из версий убийства Шеремета с учетом его критических высказываний в отношении действующего режима.

"Сейчас международные поручения направлены в Республику Беларусь, Литву, Соединенные Штаты Америки, Российскую Федерацию. Ждем их выполнения, чтобы подтвердить или опровергнуть версию о возможном белорусский след в деле Шеремета", - отметил Цуцкиридзе.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля. На сегодня в деле фигурируют три человека - музыкант и бывший военный Андрей Антоненко, медик Юлия Кузьменко и волонтер Яна Дугарь. Все они уже находятся не под стражей.

Слухи о белорусском следе активизировались, когда бывший офицер Игорь Макар обнародовал записи разговоров КГБ Беларуси о вариантах устранения Шеремета.

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БеларусьпреступленияПавел Шеремет